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РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа - сенат

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Усилия России были широкими и осуществлены по приказу лично Путина с целью помочь Трампу и навредить Клинтон, заявили в сенате США.
Дональд Трамп и Владимир Путин (архивное фото)
Дональд Трамп и Владимир Путин (архивное фото)

В сенате США в комитете по вопросам разведки официально согласились с выводами американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году для достижения победы кандидата Дональда Трампа. Об этом сообщили сенаторы Ричард Берр и Марк Уорнер, передает в среду, 16 мая, Голос Америки.

"Наши сотрудники пришли к общему мнению, что выводы разведки были точными и соответствуют ситуации. Усилия России были широкими, сложными и были осуществлены по приказу лично Путина с целью помочь Дональду Трампу и навредить Хиллари Клинтон", - заявил Уорнер.

Как говорится в заключении, Комитет потратил 14 месяцев, просматривая источники, проведенную работу и аналитику, чтобы проверить данные американской разведки о вмешательстве России в выборы США.

"Мы не видим оснований ставить под сомнение выводы разведки. Нет сомнения, что Россия приложила беспрецедентные усилия, чтобы вмешаться в выборы 2016 года", - написали сенаторы.

В свою очередь в юридическом комитете сената США опубликовали материалы фигурантов дела о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Trump Tower в июне 2016 года, где Весельницкая собиралась передать компромат на Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил с инаугурацией Путина.

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Теги: Россия-США, США, Выборы, Хиллари Клинтон, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп, Сенат США, вмешательству
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Источник: korrespondent.net

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