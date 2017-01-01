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Германия за год потратила на беженцев более 20 млрд евро

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Львиная доля денег была потрачена на устранение причин появления беженцев в странах их исхода.
Германия пытается уменьшить количество беженцев в стране
Германия пытается уменьшить количество беженцев в стране

Расходы на содержание и интеграцию беженцев, а также на устранение причин иммиграции в странах исхода обошлись бюджету Германии в 2017 году в 20,8 млрд евро. Об этом сообщила в среду, 16 мая, газета Handelsblatt, со ссылкой на отчет министерства финансов ФРГ.

Наибольшую часть – 14,2 млрд евро – Германия потратила на устранение причин возникновения волн беженцев в странах их исхода. Эти деньги распределялись через МИД ФРГ и министерство экономического сотрудничества и развития.

Еще 6,6 млрд евро были направлены в федеральные земли и коммуны, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев жильем, интеграционными курсами и другими видами помощи.

Ранее в Германии разгорелся коррупционный скандал из-за беженцев. Чиновница в Бремене удовлетворила более 1200 ходатайств об убежище без достаточных на то правовых оснований.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: бюджет, деньги, Германия, беженцы, помощь, ФРГ, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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