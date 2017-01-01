Эрдоган обвинил Израиль в тирании и раскритиковал ООН

Если на действия Израиля не будет дан ответ, то мир очень быстро скатится к хаосу, предостерег президент Турции.

Бездействие ООН в отношении кровопролитных событий на границе Сектора Газа свидетельствует о неспособности этой организации решать мировые проблемы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу в четверг, 17 мая.

По его мнению, в Палестине совершается величайшее преступление против человечности.

"Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы", – сказал турецкий президент.

Он также подчеркнул неспособность ООН решать мировые проблемы.

"ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула. Мы не смогли добраться до генсека ООН", – подчеркнул Эрдоган и обвинил США в пособничестве Израилю, решив открыть посольство в Иерусалиме.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что его страна никогда не смирится с попытками изменить статус этого города: "Мы никогда не допустим, чтобы Иерусалим был узурпирован Израилем".

Эрдоган пообещал, что Турция окажет необходимую помощь палестинцам, пострадавшим в результате действий израильских военных.

Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия в секторе Газа – геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также отозвал турецких послов из США и Израиля.

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