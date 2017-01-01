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США ввели санкции против лидеров Хезболлы

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Новые ограничения стали продлением политики США после выхода из ядерной сделки с Ираном, заявили в американском Минфине.
Глава американского Минфина Стивен Мнучин утвердил санкции против Хезболлы
Глава американского Минфина Стивен Мнучин утвердил санкции против Хезболлы

Власти США ввели санкции в отношении руководителей ливанского движения Хезболла. Об этом сообщает Минфин США в четверг,17 мая.

Под санкции попали заместитель главы Хезболлы Хасан Насралла, четыре функционера этого движения – Наим Касим, Мухаммед Язбак, Хусейн Аль-Халил и Ибрагим аль-Амина аль-Сайид, входящие в его верховный совет, а также частные лица и аффилированные организации.

"Под диктатом иранских сил Корпуса стражей генеральный секретарь движения Хасан Насралла и его верховный совет продолжают страдания сирийского народа, продлевают насилие в Ираке и Йемене, подвергают риску ливанский народ и государство, дестабилизируя весь регион", – заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Отмечается, что эти санкции стали продлением политики США после выхода из ядерной сделки с Ираном.

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, санкции, сделка, Хезболла
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Источник: korrespondent.net

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