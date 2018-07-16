В Хельсинки протестуют накануне встречи Трампа и Путина
Протестующие требуют освобождения украинских политзаключенных.
В Хельсинки протестуют накануне встречи Трампа и Путина
© twitter.com/AndriiOlefirov
Фото 1/5
В Хельсинки протестуют накануне встречи Трампа и Путина
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В воскресенье, 15 июля, в Хельсинки накануне встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина проходят протесты.
Об этом сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в Twitter.
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Посол опубликовал фотографии протестующих. На фото видно, что люди несут плакаты с призывами поддержать территориальную целостность Украины и освободить политзаключенных, в частности, Сенцова.
Протесты проходят мирно, задержанных полицией нет.
A few signs from the #Helsinki #TrumpPutinSummit protest pic.twitter.com/NXd88feoyn— Whitney Hurst (@whitney_hurst) July 15, 2018
Ранее сообщалось о том, что жителям Хельсинки не советуют смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа.