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В Хельсинки протестуют накануне встречи Трампа и Путина

Комментариев: 1
Протестующие требуют освобождения украинских политзаключенных.
В Хельсинки протестуют накануне встречи Трампа и Путина
© twitter.com/AndriiOlefirov
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В Хельсинки протестуют накануне встречи Трампа и Путина
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В воскресенье, 15 июля, в Хельсинки накануне встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина проходят протесты.

Об этом сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в Twitter.

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Посол опубликовал фотографии протестующих. На фото видно, что люди несут плакаты с призывами поддержать территориальную целостность Украины и освободить политзаключенных, в частности, Сенцова.

Протесты проходят мирно, задержанных полицией нет.

Ранее сообщалось о том, что жителям Хельсинки не советуют смотреть из окон на кортежи Путина и Трампа

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Теги: Хельсинки, протесты, путин, трамп, политзаключенные
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Комментариев (1)
BizzON1979    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
BizzON1979
Весь Цивилизованный Мир с Украиной, и только Путина не устраивает Независимость ее Самой,Недадим Русской Чуме засунуть нас обратно в СССР 2,0
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