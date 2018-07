В Хельсинки протестуют накануне встречи Трампа и Путина

В воскресенье, 15 июля, в Хельсинки накануне встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина проходят протесты.

Об этом сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров в Twitter.

Посол опубликовал фотографии протестующих. На фото видно, что люди несут плакаты с призывами поддержать территориальную целостность Украины и освободить политзаключенных, в частности, Сенцова.

Протесты проходят мирно, задержанных полицией нет.

A few signs from the #Helsinki #TrumpPutinSummit protest pic.twitter.com/NXd88feoyn