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Израиль заявил о новых атаках палестинских группировок

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Ночью палестинские группировки в секторе Газа атаковали Израиль, задействовав ракеты, сообщили военные в Тель-Авиве.
Израиль заявил о новых атаках палестинских группировок
dw.de (архив)

Палестинские группировки в секторе Газа выпустили ракеты в направлении Израиля. Об этом представитель израильской армии заявил в воскресенье, 15 июля, в Тель-Авиве.

По его словам, одну из выпущенных в ночь на воскресенье ракет перехватили системы противоракетной обороны Железный купол.

В ответ ВВС Израиля нанесли авиаудары по ряду объектов с целью поразить боевиков исламистского движения ХАМАС. В частности, одной из целей стало здание, которое использовалось боевиками в качестве "тренировочного центра".

Накануне исламистское движение ХАМАС объявило о прекращении огня в секторе Газа. По словам представителя движения Фаузи Бархума, договоренность между сторонами была достигнута при посредничестве Египта.

Пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказался комментировать эту информацию.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, ракеты, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, перемирие между Израилем и ХАМАС
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Источник: korrespondent.net

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