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В РФ пара занялась сексом в автомобильной пробке

Комментариев: 7
Девушка заметила съемку и показала неприличный жест.
Пара негативно отреагировала на съемку
Пара негативно отреагировала на съемку
mash

В воскресенье, 15 июля, в Сети появилась видеозапись с парой, которая занялась сексом прямо в автомобильной пробке.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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“В Питере парочка пассажиров из Мерседеса устала от пробки на Токсовском шоссе и устроила прекрасное пип-шоу для всех окружающих. Грустно и одиноко было только водителю Мерседеса“ - говорится в сообщении.

Осторожно: видео 18+

В РФ пара занялась сексом в автомобильной пробке
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Ранее в сети появилось видео, на котором пара занимается сексом в салоне самолета. Запись сделали их соседи.

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Теги: рф, пара, секс, пробка
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Комментариев (7)
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VikaGraum    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
VikaGraum
Просто заипались стоять в пробке)))
ПАТРИОТ    16.07.2018, 01:17
Оценка:  0
ПАТРИОТ
а из машины вылазить зачем было?
VikaGraum    16.07.2018, 00:54
Оценка:  +1
VikaGraum
Страсть расплескалась) Не хватило замкнутого пространства автомобиля, простор потребовался.
___
А вообще, ну что такого? Ну сексом люди занялись, не разбоем же, не дракой - а любовью!
Estranged    16.07.2018, 02:00
Оценка:  -1
Estranged
VikaGraum, прям как собаки - где захотели там и т*ахаются. Впрочем, расеяне недалеко ушли в развитии от собак.
слава    16.07.2018, 02:18
Оценка:  +2
слава
тролль эстрангед, кто бы говорил насчет развития, только не ты
ПАТРИОТ    16.07.2018, 01:11
Оценка:  +5
ПАТРИОТ
Пара эпатажных дебилов. В Киеве тоже видел таких идиотов средь бела дня в Ботаническом саду в 20 метрах от входа.
BizzON1979    16.07.2018, 00:27
Оценка:  0
BizzON1979
таким и Геи не страшны.
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