Девушка заметила съемку и показала неприличный жест.

В воскресенье, 15 июля, в Сети появилась видеозапись с парой, которая занялась сексом прямо в автомобильной пробке.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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“В Питере парочка пассажиров из Мерседеса устала от пробки на Токсовском шоссе и устроила прекрасное пип-шоу для всех окружающих. Грустно и одиноко было только водителю Мерседеса“ - говорится в сообщении.

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В РФ пара занялась сексом в автомобильной пробке 0:00 / 00:23

Ранее в сети появилось видео, на котором пара занимается сексом в салоне самолета. Запись сделали их соседи.