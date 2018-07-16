Британские принцы отказались встречаться с Трампом - СМИ

Члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США.

Принц Уэльской Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.

"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании)", - сообщает Mirror.

По информации СМИ, члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США во время его четырехдневного визита в страну.

Как отметил собеседник The Sunday Times, они просто отказались, и поэтому королева Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно, что очень необычно для таких событий.

Напомним, Елизавета II приняла в Виндзорском замке Трампа и первую леди США Меланью в пятницу, 13 июля.

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