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Британские принцы отказались встречаться с Трампом - СМИ

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Члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США.
Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно
Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно

Принц Уэльской Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию.

"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании)", - сообщает Mirror.

По информации СМИ, члены королевской семьи очень четко дали понять, что не будут встречаться с президентом США во время его четырехдневного визита в страну.

Как отметил собеседник The Sunday Times, они просто отказались, и поэтому королева Елизавета ІІ встречала Трампа самостоятельно, что очень необычно для таких событий.

Напомним, Елизавета II приняла в Виндзорском замке Трампа и первую леди США Меланью в пятницу, 13 июля.

 

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Теги: США, Британия, королевская семья Британии, встреча, визит, Трамп, Великобритания, принц Уильям, Елизавета II, принц Чарльз, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сквозняк    16.07.2018, 01:13
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