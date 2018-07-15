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Мужчина протестовал над курортом Трампа

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Мужчина совершил свой полет в непосредственной близости от Трампа в отеле Тернберри с плакатом "Трамп: остается только надеяться на лучшее".
Мужчина на параплане пролетел над курортом президента США
Мужчина на параплане пролетел над курортом президента США
Кадр из видео

В Шотландии задержали мужчину, который на параплане пролетел над курортом президента США Дональда Трампа с протестным плакатом. Как сообщает Metro, задержанный 55-летний мужчина является членом экологической организации Greenpeace.

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На плакате у пикетчика было написано “Трамп: остается только надеяться на лучшее“. Поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта.

Ранее сообщалось, Трамп сыграл в гольф в своем клубе на западном побережье Шотландии накануне саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Теги: протесты, видео, Greenpeace, Трамп, Шотландия, параплан, Дональд Трамп, Гринпис
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Источник: korrespondent.net

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