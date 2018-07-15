Мужчина протестовал над курортом Трампа
Мужчина совершил свой полет в непосредственной близости от Трампа в отеле Тернберри с плакатом "Трамп: остается только надеяться на лучшее".
В Шотландии задержали мужчину, который на параплане пролетел над курортом президента США Дональда Трампа с протестным плакатом. Как сообщает Metro, задержанный 55-летний мужчина является членом экологической организации Greenpeace.
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На плакате у пикетчика было написано “Трамп: остается только надеяться на лучшее“. Поводом для ареста стал запрет на полеты в зоне вокруг курорта.
Ранее сообщалось, Трамп сыграл в гольф в своем клубе на западном побережье Шотландии накануне саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.
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