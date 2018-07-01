Жертвами жары в Японии за выходные стали восемь человек

Ожидается, что жаркая погода продержится в стране до следующего воскресенья, 22 июля. 14 июля метеорологи фиксировали +38,7°С.

Температура во многих регионах западной и восточной Японии поднялась выше +35°С

В результате продолжающейся жары в Японии за выходные погибли восемь человек. Об этом сообщило агентство Kyodo News в воскресенье, 15 июля.

Еще две тысячи человек пострадали. А 14 июля сообщалось о 1500 пострадавших в результате жары в стране.

Температура во многих регионах западной и восточной Японии поднялась выше +35°С, а самый высокий показатель был зафиксирован 15 июля: +38,8°С. В субботу метеорологи фиксировали +38,7°С.

В наиболее пострадавших районах из-за жары было госпитализировано 184 человека.

Жителей страны попросили принять меры для предотвращения тепловых ударов, поскольку ожидается, что жаркая погода продержится в стране до следующего воскресенья, 22 июля.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии.

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