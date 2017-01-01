Украинцы снова застряли в египетском аэропорту

Причина задержки - позднее прибытие с предыдущего рейса. Пассажиров авиакомпания частично уведомила.

В египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха задерживается самолет во Львов авиакомпании SkyUp. Об этом говорится в сообщении украинского аэропорта на странице в Facebook в воскресенье, 15 июля.

В частности, рейс KUP5314 задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха в 17.30 (вместо 14.30). Прибытие во Львов ориентировочно 21.00 (вместо 18.00).

Рейс KUP5313 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-эль-Шейх до 22.30 (вместо 19.30).

"Причина задержки - позднее прибытие с предыдущего рейса. Пассажиров авиакомпания частично уведомила", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что в 14.00 будет открыта стойка регистрации для предоставления информации пассажирам, кому не было сообщено ранее о задержке рейса, и по желанию для регистрации на рейс.

Напомним, в июне 93% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet