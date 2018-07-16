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В Кабуле смертник устроил взрыв: семь жертв

Комментариев: 1
Террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозившие иностранцев, которые покидали министерство.
В числе погибших трое солдат.
В числе погибших трое солдат.
Кадр из видео

В столице Афганистана террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD), в результате чего погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на чиновников.

Согласно сообщению, взрыв произошел в воскресенье, 15 июля, около 16.30 по местному времени. В момент взрыва работники как раз покидали здание после рабочего дня.

Отмечается, что в числе погибших трое солдат.

В то же время очевидцы сообщают, что террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозившие иностранцев, которые покидали министерство.

Недавно по меньшей мере 23 военнослужащих погибли, еще 13 были ранены при столкновениях в провинции Кундуз на севере Афганистана

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Теги: Афганистан, взрыв, жертвы, министерство, Кабул, смертники, война в афганистане, смертник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Cyberic    16.07.2018, 01:17
Оценка:  -1
Cyberic
Воюют и воюют, воюют и воюют... ((( И ведь не понимают, что Бог иродам и душегубам долго править не давал и не даст. Богу угоден мирный и созидательный труд во славу Божью и на радость себе и другим людям. А на иродов и душегубов управа так или иначе найдется
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