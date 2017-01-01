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Трамп обрушился с критикой на "фейковые" новости

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Американский президент Дональд Трамп снова пожаловался на отсутствие внимания СМИ к успехам Соединенных Штатов Америки по вопросу КНДР.
Трамп в очередной раз раскритиковал американские СМИ
Трамп в очередной раз раскритиковал американские СМИ


Президент США Дональд Трамп возмутился тем, как мало внимания уделили американские СМИ его успехам в переговорном процессе с Северной Кореей.

"Ни одна боеголовка или ракета не была запущена в Северной Корее за девять месяцев, не было никаких ядерных испытаний и мы получили обратно своих заложников. Кто знает, как это все повернется в конце, но почему фейковые новости не обращают внимание на эти замечательные факты? Потому что это фейковые новости!" – написал Трамп в Twitter.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

На днях Ким Чен Ын написал Трампу письмо, в котором высоко оценил усилия двух сторон по выполнению достигнутых на встрече в Сингапуре договоренностей.

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Теги: СМИ, Северная Корея, Трамп, КНДР, фейк
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Источник: korrespondent.net

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