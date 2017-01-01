В США произошла стрельба: есть жертвы

Неизвестный открыл огонь в городе Канзас-сити в штате Миссури. В результате стрельбы один человек погиб, трое полицейских получили ранения.

В американском городе Канзас-Сити (штат Миссури) неизвестный в воскресенье, 15 июля, открыл стрельбу по прохожим, сообщает Kansas City

Мужчина успел ранить одного человека, после чего забаррикадировался в доме. В перестрелке с полицией нападавший был ликвидирован.

В ходе задержания пострадали трое полицейских. Еще один раненый скончался, жертвой инцидента оказался студент университета Миссури.

По предварительным данным, целью нападения было ограбление погибшего.

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