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В США произошла стрельба: есть жертвы

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Неизвестный открыл огонь в городе Канзас-сити в штате Миссури. В результате стрельбы один человек погиб, трое полицейских получили ранения.
В США произошла стрельба
В США произошла стрельба
 
В американском городе Канзас-Сити (штат Миссури) неизвестный в воскресенье, 15 июля, открыл стрельбу по прохожим, сообщает Kansas City.
 
Мужчина успел ранить одного человека, после чего забаррикадировался в доме. В перестрелке с полицией нападавший был ликвидирован.
 
В ходе задержания пострадали трое полицейских. Еще один раненый скончался, жертвой инцидента оказался студент университета Миссури.
 
По предварительным данным, целью нападения было ограбление погибшего. 
 

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Теги: США, стрельба, полиция, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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