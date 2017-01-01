Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военным объектам на территории Сирии. Погибших и пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.
Израиль нанес ракетный удар по объекту сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны, сообщает SANA.
По информации агентства, пострадавших при ударе нет, нанесен только материальный ущерб.
Напомним, 12 июля самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по нескольким объектам в пограничной провинции Эль-Кунейтра в ответ на прилетевший из Сирии разведывательный беспилотник.
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