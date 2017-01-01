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Израиль нанес ракетный удар по Сирии

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Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военным объектам на территории Сирии. Погибших и пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.
Авиация Израиля нанесла удары по Сирии
Авиация Израиля нанесла удары по Сирии
 
Израиль нанес ракетный удар по объекту сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны, сообщает SANA.
 
По информации агентства, пострадавших при ударе нет, нанесен только материальный ущерб. 
 
Напомним, 12 июля самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по нескольким объектам в пограничной провинции Эль-Кунейтра в ответ на прилетевший из Сирии разведывательный беспилотник.

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Теги: Израиль, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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