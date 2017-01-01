Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военным объектам на территории Сирии. Погибших и пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.

Авиация Израиля нанесла удары по Сирии

Корреспондент