Трамп пошутил о "сдаче Москвы"

Американский президент Дональд Трамп приготовился к критике в свой адрес после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.



Президент США Дональд Трамп в Twitter поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Хельсинки.

"Направляюсь в Хельсинки, Финляндия – планирую встретиться завтра с президентом Путиным. К сожалению, неважно, как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взят Санкт-Петербург в придачу!" – написал американский лидер.



Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2018 г.

Напомним, Трамп встретится с Путиным в Хельсинки 16 июля. Президент США заявил о желании наладить отношения с Россией.