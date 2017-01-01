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Трамп пошутил о "сдаче Москвы"

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Американский президент Дональд Трамп приготовился к критике в свой адрес после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.
Перед встречей с Путиным Трамп пошутил о "сдаче Москвы"
Перед встречей с Путиным Трамп пошутил о "сдаче Москвы"


Президент США Дональд Трамп в Twitter поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Хельсинки.

"Направляюсь в Хельсинки, Финляндия – планирую встретиться завтра с президентом Путиным. К сожалению, неважно, как хорошо я справлюсь на саммите, если мне сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы, меня все равно ждет критика, что этого было недостаточно, что я должен был взят Санкт-Петербург в придачу!" – написал американский лидер.
 

Напомним, Трамп встретится с Путиным в Хельсинки 16 июля. Президент США заявил о желании наладить отношения с Россией

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Теги: Россия-США, США, Путин, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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