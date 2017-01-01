В городах Франции произошли беспорядки
Беспорядки произошли вечером 15 июля во французских городах во время празднования победы сборной страны на Чемпионате мира по футболу-2018.
Во время празднования победы Франции на Чемпионате мира по футболу в центре Парижа произошли погромы. Полиция применила против хулиганов слезоточивый газ, сообщает BFM.
Несколько хулиганов забросали камнями витрины магазинов на Елисейских полях недалеко от Триумфальной арки. Полиция задержала семь человек.
С центральной улицы эвакуировали сотни тысяч болельщиков. К месту беспорядков подогнали спецтехнику с водометами.
Cмотрите фотогалерею: В городах Франции произошли беспорядки
Столкновения также произошли в Лионе, Руане, Гренобле и других французских городах. В Марселе двое полицейских получили травмы во время беспорядков, 10 человек были задержаны.
Напомним, 15 июля сборная Франции обыграла сборную Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу со счетом 4:2. После победы команда начала празднование в раздевалке, где вместе с игроками был и президент Франции Эммануэль Макрон.
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