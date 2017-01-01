Беспорядки произошли вечером 15 июля во французских городах во время празднования победы сборной страны на Чемпионате мира по футболу-2018.

В Париже произошли беспорядки после победы сборной Франции на ЧМ-2018

Во время празднования победы Франции на Чемпионате мира по футболу в центре Парижа произошли погромы. Полиция применила против хулиганов слезоточивый газ, сообщает BFM

Несколько хулиганов забросали камнями витрины магазинов на Елисейских полях недалеко от Триумфальной арки. Полиция задержала семь человек.





Cмотрите фотогалерею: В городах Франции произошли беспорядки С центральной улицы эвакуировали сотни тысяч болельщиков. К месту беспорядков подогнали спецтехнику с водометами.

Столкновения также произошли в Лионе, Руане, Гренобле и других французских городах. В Марселе двое полицейских получили травмы во время беспорядков, 10 человек были задержаны.

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