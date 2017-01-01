Эпоха переворотов в Турции завершена – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в воскресенье, 15 июля, о том, что эпоха военных переворотов в стране завершена.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении в стране эпохи переворотов. Об этом он сказал на митинге в Стамбуле по случаю Дня демократии и национального единства в воскресенье, 15 июля.

"Тем, кто попытается нарушить покой нашей нации, придется иметь дело с нашей армией, полицией и с теми, кто стоит на страже безопасности. В Турции навсегда завершился период военных переворотов", – заявил Эрдоган.

Попытку переворота, которая была пресечена "благодаря стойкости и мужеству турецкого народа", лидер страны назвал символом "возрождения нации".

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка военного переворота, однако планы мятежников провалились. Тогда во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 мятежников, около 1,5 тысячи получили ранения.

Турецкие власти обвиняют в организации путча оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. В свою очередь Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

После этого в Турции развернулись массовые репрессии в отношении предполагаемых сторонников Гюлена.

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