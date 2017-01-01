Новый президент Мексики решил вдвое урезать себе зарплату

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор будет зарабатывать около 5,7 тысячи долларов в месяц, на 40% меньше, чем предшественник.



Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в телеэфире, что его зарплата после инаугурации будет составлять 5,7 тысячи долларов в месяц.

"108 тысяч песо (порядка 5,7 тысячи долларов), на 40% меньше, чем в настоящее время получает Пенья Ньето", – сказал будущий глава государства.

Ежемесячная заработная плата действующего президента Энрике Пеньи Ньето, по его словам, составляет 270 тысяч песо (14,2 тысячи долларов).

Ранее Лопес Обрадор заявил, что ни один чиновник не будет зарабатывать больше, чем он.

Напомним, кандидат от коалиции левых сил Вместе сделаем историю Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил выборах президента Мексики.

Новый президент Мексики вступит в должность в декабре этого года. Он будет руководить страной до 2024 года.