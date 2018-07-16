В понедельник Дональд Трамп и Владимир Путин проводят встречу в Хельсинки. Мы выбрали самые яркие кадры, запечатлевшие саму встречу и происходящее вокруг нее.

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки в фото

Встреча Трампа и Путина в Хельсинки в фото

В понедельник в Хельсинки проходят переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. К этой встрече приковано огромное внимание мира, ведь отношения между двумя странами в последние годы крайне напряженные.

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Переговоры начались с почти часовым опозданием из-за того, что Владимир Путин прилетел в Хельсинки позже запланированного времени.

В начале встречи Путин и Трамп сказали журналистам несколько слов. Трамп говорил по-английски, Путин - по-русски.

Президент США высказался за улучшение двусторонних отношений с Россией, поскольку никогда отношения между странами не были такими "плохими". Далее последовало рукопожатие.

А пока два президента говорят, в столице Финляндии проходят разные акции.

Вышли на акцию протеста и украинцы в Хельсинки, выступающие против действий России в Крыму и на востоке Украины.

Напомним, переговоры лидеров США и России должны были начаться в Хельсинки в 13:20. Однако самолет президента РФ приземлился на полчаса позже, переговоры перенесли примерно на час. Встреча глав государств в формате тет-а-тет длилась более двух часов.