Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Активиста вывели из зала перед пресс-конференцией Трампа и Путина

Комментариев: 1
Мужчина с места американских журналистов поднимал листок формата А4 с надписью Nuclear Weapons Ban Treary (Договор о запрещении ядерного оружия).
Мужчина пытался поднять листок формата А4 с надписью Nuclear Weapons Ban Treary
Мужчина пытался поднять листок формата А4 с надписью Nuclear Weapons Ban Treary
Getty Images

Из зала, где проходит пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи в Хельсинки, перед самым началом выступления глав государств вывели человека, который пытался поднять листок формата А4 с надписью Nuclear Weapons Ban Treary (Договор о запрещении ядерного оружия - ред.). Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает РБК.

В частности, указано, что к мужчине средних лет подошли сотрудники охраны делегации США, они попросили его выйти. После нескольких минут споров он все же вышел, однако вернулся в зал через несколько минут.

Как сообщается, после этого к нему снова подошли сотрудники охраны и попросили его показать, что у него есть с собой. Он достал бумаги А4.

По данным издания, активист сидел в той половине зала, которая была отведена для американских журналистов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал встречу делегаций США и России в Хельсинки "хорошим стартом для всех".

Напомним, переговоры лидеров США и России должны были начаться в Хельсинки в 13:20. Однако самолет президента РФ приземлился на полчаса позже, переговоры перенесли примерно на час. Встреча глав государств в формате тет-а-тет длилась более двух часов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-США, Путин, саммит, переговоры, пресс-конференция, встреча, Трамп, Владимир Путин, активисты, Дональд Трамп, Хельсинки, активист
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Без_пейсов    16.07.2018, 19:31
Оценка:  +1
Без_пейсов
два часа делили мир?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь