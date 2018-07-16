Активиста вывели из зала перед пресс-конференцией Трампа и Путина

Мужчина с места американских журналистов поднимал листок формата А4 с надписью Nuclear Weapons Ban Treary (Договор о запрещении ядерного оружия).

Из зала, где проходит пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи в Хельсинки, перед самым началом выступления глав государств вывели человека, который пытался поднять листок формата А4 с надписью Nuclear Weapons Ban Treary (Договор о запрещении ядерного оружия - ред.). Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает РБК.

В частности, указано, что к мужчине средних лет подошли сотрудники охраны делегации США, они попросили его выйти. После нескольких минут споров он все же вышел, однако вернулся в зал через несколько минут.

Как сообщается, после этого к нему снова подошли сотрудники охраны и попросили его показать, что у него есть с собой. Он достал бумаги А4.

По данным издания, активист сидел в той половине зала, которая была отведена для американских журналистов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал встречу делегаций США и России в Хельсинки "хорошим стартом для всех".

Напомним, переговоры лидеров США и России должны были начаться в Хельсинки в 13:20. Однако самолет президента РФ приземлился на полчаса позже, переговоры перенесли примерно на час. Встреча глав государств в формате тет-а-тет длилась более двух часов.

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