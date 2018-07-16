Путин готов сохранить транзит газа через Украину

Трамп высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через украинскую территорию в ходе саммита с президентом РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт с ней в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает Газета.Ru.

Отмечено, что глава США Дональд Трамп высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через Украину.

Как заявил Путин, он заверил своего американского коллегу, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, который истекает в следующем году, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.

Также глава РФ заявил, что в ходе переговоров они с президентом США договорились создать группу представителей "капитанов" российского и американского бизнеса для предложений по развитию торговли и инвестиций.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз Украины озвучил предложение России по транзиту газа.

Напомним, переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с опозданием примерно на час прошли в столице Финляндии Хельсинки в понедельник, 16 июля. Встреча глав государств в формате тет-а-тет длилась более двух часов.

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