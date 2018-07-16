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Путин готов сохранить транзит газа через Украину

Комментариев: 7
Трамп высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через украинскую территорию в ходе саммита с президентом РФ.
Владимир Путин высказался по поводу транзита газа через Украину
Владимир Путин высказался по поводу транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт с ней в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает Газета.Ru.

Отмечено, что глава США Дональд Трамп высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через Украину.

Как заявил Путин, он заверил своего американского коллегу, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, который истекает в следующем году, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.

Также глава РФ заявил, что в ходе переговоров они с президентом США договорились создать группу представителей "капитанов" российского и американского бизнеса для предложений по развитию торговли и инвестиций.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз Украины озвучил предложение России по транзиту газа.

Напомним, переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с опозданием примерно на час прошли в столице Финляндии Хельсинки в понедельник, 16 июля. Встреча глав государств в формате тет-а-тет длилась более двух часов.

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Теги: газ, Украина-Россия, Путин, транзит, Дональд Трамп, транзит газа, газовые переговоры, газовая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Без_пейсов    16.07.2018, 23:07
Оценка:  +1
Без_пейсов
наши жлобы не продали трубу немцам теперь ржаветь бесполезно будет
Oлeг    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +1
Oлeг
Продадут на металлолом. Там полно бывших юных пионеров Советского Союза, которые очень хорошо помнят, как это делается.
Хюндай    16.07.2018, 22:09
Оценка:  -4
Хюндай
Не нужен нам ихний газ, у нас свой есть.Будем мёрзнуть но "грелку" не возьмём.
giiiordzo    16.07.2018, 22:09
Оценка:  +2
giiiordzo
Нет-транзиту!Нет-России!Нет-Путин у!Да здравствует наш шоколадный коррупционный жиробас Пердо Алекхyeвич Пуйлошенко!
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