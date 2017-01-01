В Румынии разбился второй боевой самолет за десять дней
По данным министра обороны страны, пилоты самолета IAR 99 успели катапультироваться, их ищут.
Недалеко от города Бакэу разбился самолет IAR 99 военно-воздушных сил Румынии. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщил министр национальной обороны страны Михай Фифор, передает Укринформ.
"Самолет IAR 99 потерпел крушение. В настоящее время ведется активный поиск пилотов, которые, по моим данным, успели катапультироваться", - сообщил министр.
По предварительным данным, самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, а авария произошла во время выполнения учебного полета.
Напомним, 7 июля на военной базе Борча во время авиашоу разбился самолет Миг-21 Lancer, пилот погиб. Власти Румынии приостановили использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы.
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