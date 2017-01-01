В Румынии разбился второй боевой самолет за десять дней

"Самолет IAR 99 потерпел крушение. В настоящее время ведется активный поиск пилотов, которые, по моим данным, успели катапультироваться", - сообщил министр.

По предварительным данным, самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, а авария произошла во время выполнения учебного полета.

Напомним, 7 июля на военной базе Борча во время авиашоу разбился самолет Миг-21 Lancer, пилот погиб. Власти Румынии приостановили использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы.