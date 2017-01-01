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В Румынии разбился второй боевой самолет за десять дней

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По данным министра обороны страны, пилоты самолета IAR 99 успели катапультироваться, их ищут.
Судьба пилотов пока неизвестна
Судьба пилотов пока неизвестна
romaniatv.net
Недалеко от города Бакэу разбился самолет IAR 99 военно-воздушных сил Румынии. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщил министр национальной обороны страны Михай Фифор, передает Укринформ.
 

"Самолет IAR 99 потерпел крушение. В настоящее время ведется активный поиск пилотов, которые, по моим данным, успели катапультироваться", - сообщил министр.

По предварительным данным, самолет принадлежал одному из военных гарнизонов уезда Бакэу, а авария произошла во время выполнения учебного полета.

Напомним, 7 июля на военной базе Борча во время авиашоу разбился самолет Миг-21 Lancer, пилот погиб. Власти Румынии приостановили использование всех имеющихся у нее истребителей МиГ-21 до завершения расследования катастрофы. 

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Румыния
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Источник: korrespondent.net

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