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Трамп и Путин обсудили Донбасс и Крым

Комментариев: 31
При обсуждении ситуации в Украине лидеры двух стран обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей.
Трамп не отреагировал на вопрос журналистов по Крыму
Трамп не отреагировал на вопрос журналистов по Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась "важность добросовестной реализации Минских соглашений". Об этом он сказал по итогам двусторонней встречи в понедельник, 16 июля, в Хельсинки (Финляндия), передает Радио Свобода.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы более решительно настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - отметил Путин.

Он также добавил, что глава США придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма.

"Позиция Трампа по Крыму известна и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения к России. У нас другая позиция. Мы считаем, что провели референдум, согласно международному праву", - подчеркнул российский президент.

В свою очередь Трамп не отреагировал на вопрос журналистов по Крыму.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт с ней в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с опозданием примерно на час прошли в столице Финляндии Хельсинки в понедельник, 16 июля. Встреча глав государств в формате тет-а-тет длилась более двух часов.

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Теги: Россия-США, Украина-Россия, Крым, Путин, саммит, встреча, донбасс, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Хельсинки, аннексия, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (31)
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Stal-ker    17.07.2018, 00:58
Оценка:  0
Stal-ker
Полный бред!!! Два гаранта территориальной целостности Украины, после отказа от ядерного оружия последней, решают ее судьбу у нее за спиной!!! Хотелось бы очень посмотреть на действия руководителей этих стран при наличии у суверенной Украины стратегического ядерного вооружения...
Stal-ker    17.07.2018, 00:58
Оценка:  0
Stal-ker
По уму выход из данной ситуации для Украины один - вновь заиметь стратегическое ядерное вооружение... Яркий тому пример - КНДР. После того как Ким Чен Ын поиграл мышцами - Трамп сам прибежал к нему на цырлах, и разговаривали за закрытыми дверями...
Беня1    17.07.2018, 00:34
Оценка:  +2
Беня1
Судя по "вниманию" Трампа к Украине, проблемы индейцев шерифа не волнуют )))
i-Kovalsky    17.07.2018, 00:22
Оценка:  -1
i-Kovalsky
но ведь... Трамп говорил что признает Крым русским... А как же "трам-пам-пам"? За что вся Дума бухала в 2016-ом? Везде враги, везде руссофобия! Отрезайте интернет!
Gidnyk    16.07.2018, 23:09
Оценка:  +4
Gidnyk
По итогам выходит, что Трампу на Украину насрать. Ну помянули,в контексте "Северного потока" и все.
mobi2020    16.07.2018, 23:09
Оценка:  -4
mobi2020
Смотрю на этих двух ублюдков, но почему-то ненавижу наших, допустивших, чтобы судьбу Украины решали два отморозка, представляющих своих хозяев
chytan    16.07.2018, 23:08
Оценка:  -5
chytan
Два дебила - это сила ...
Зорян_и_Шкиряк    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
- молвила глыба интеллекта.
Zorvag    16.07.2018, 23:09
Оценка:  +6
Zorvag
Два дебила, значит...
Один - стал Президентом США, другой - Президентом РФ. Очень хочется спросить: а вы Президентом чего являетесь? Вы же - не дебил, да? Наверное, чего-то по-круче добились?
mobi2020    17.07.2018, 00:58
Оценка:  +1
mobi2020
Я не убиваю людей и не отбираю чужие ресурсы. И это мое преимущество перед этими НЕ ДО
aparaima    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +3
aparaima
Ну и как этот спектакль обозвать? Обе супер державы гарантировали Украине неприкосновенность границ в обмен на ядерное разоружение, а в результате РФ развязала войну на территории Украины, украла Крым и навязала соглашения через которые замораживает конфликт, а США призывает Украину полностью
aparaima    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +3
aparaima
выполнять соглашения которые опять таки РФ и не собирается выполнять! Эта ситуация стоит на одном уровне с сумасшествием и цинизмом хоть и на самом высоком уровне. Это первое а второе и не менее важное, это недопустимо решать судьбу третей страны без её присутствия на переговорах!
Sheva_46    16.07.2018, 23:07
Оценка:  +4
Sheva_46
Понтов много, а в итоге - пшик...
giiiordzo    16.07.2018, 23:07
Оценка:  -11
giiiordzo
Эти пацаны знают толк в отдыхе.Сначала набухались как черти,затем нажрались как хряки,а уж потом проследовали в номер,где их ждала дюжина молодых украинок с упругими телами и там оттянулись как кобели...
Зорян_и_Шкиряк    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Почему Вы такой идиот, милейший?
PUTINCHYIJ    16.07.2018, 23:08
Оценка:  -4
PUTINCHYIJ
Было бы не плохо им оттянуться с вашей сестрой или женой, а Трамп и маму поимел бы!!! А ты придурок чупачупс сосал бы!
PUTINCHYIJ    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +1
PUTINCHYIJ
giiiordzo
за живое задело, чучело!
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