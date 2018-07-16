Трамп и Путин обсудили Донбасс и Крым

При обсуждении ситуации в Украине лидеры двух стран обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей.

Трамп не отреагировал на вопрос журналистов по Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась "важность добросовестной реализации Минских соглашений". Об этом он сказал по итогам двусторонней встречи в понедельник, 16 июля, в Хельсинки (Финляндия), передает Радио Свобода.

"При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы более решительно настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - отметил Путин.

Он также добавил, что глава США придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма.

"Позиция Трампа по Крыму известна и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения к России. У нас другая позиция. Мы считаем, что провели референдум, согласно международному праву", - подчеркнул российский президент.

В свою очередь Трамп не отреагировал на вопрос журналистов по Крыму.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и продолжить транзитный контракт с ней в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с опозданием примерно на час прошли в столице Финляндии Хельсинки в понедельник, 16 июля. Встреча глав государств в формате тет-а-тет длилась более двух часов.