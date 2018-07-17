В Польше туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима

Туристы пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц). Их оштрафовали на €346 и осудили на год условно.

В Польше оштрафовали двух туристов, которые пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц). Об этом сообщает местная полиция.

Отмечено, что другие посетители заметили, как пара складывет кирпичи в сумку, и вызвали полицию.

"Мужчину и женщину обвинили в краже культурных ценностей. Оба признались в правонарушении", - заявил представитель региональной полиции Матеуш Дрваль.

Он также уточнил, что туристы "хотели привезти сувенир и не понимали последствий своего поступка".

Они были оштрафованы на €346 каждый и осуждены на год условно.

Напомним, ранее конгрессмена США раскритиковали за селфи в Освенциме.

Перед этим сообщалось, что в Германии политик сядет в тюрьму за татуировку на спине силуэта концлагеря Освенцим.

Источник: Deutsche Welle

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