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В Польше туристов оштрафовали за попытку украсть кирпичи из Освенцима

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Туристы пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц). Их оштрафовали на €346 и осудили на год условно.
Помещение крематория Освенцима
Помещение крематория Освенцима
poznamka.ru

В Польше оштрафовали двух туристов, которые пытались вынести в качестве сувенира кирпичи из крематория концлагеря Освенцим (Аушвиц). Об этом сообщает местная полиция.

Отмечено, что другие посетители заметили, как пара складывет кирпичи в сумку, и вызвали полицию.

"Мужчину и женщину обвинили в краже культурных ценностей. Оба признались в правонарушении", - заявил представитель региональной полиции Матеуш Дрваль.

Он также уточнил, что туристы "хотели привезти сувенир и не понимали последствий своего поступка".

Они были оштрафованы на €346 каждый и осуждены на год условно.

Напомним, ранее конгрессмена США раскритиковали за селфи в Освенциме.

Перед этим сообщалось, что в Германии политик сядет в тюрьму за татуировку на спине силуэта концлагеря Освенцим.

Источник: Deutsche Welle

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Теги: Польша, туристы, кража, штраф, крематорий, Освенцим, концлагерь, концлагеря в Польше
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
user10033    17.07.2018, 00:58
Оценка:  0
user10033
в Греции в Парфенон каждое утро грузовик щебня привозят.
Что б туристы могли иметь на память кусочек парфенона.
А поляки так и живут при коммунизме.
Кроме "низзя" иных решений нет.
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