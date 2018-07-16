Вопрос Северного потока-2 нужно обсуждать в Евросовете - Мэй

Сейчас растет понимание необходимости заниматься темой газопровода Северный поток - 2. Этот вопрос нужно обсуждать в Европейском совете, считает Тереза Мэй.

Участники международных отношений проявляют все больше внимания к проекту газопровода Северный поток - 2. Об этом в понедельник, 16 июля, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте, передает Sky News.

В частности, отвечая на вопрос о дискуссии по ФРГ о Северном потоке - 2 во время саммита НАТО, Мэй сказала, что сейчас "растет понимание" необходимости заниматься темой газопровода.

По ее мнению, этот вопрос нужно обсуждать в Европейском совете.

Напомним, во время визита в Великобританию президент США Дональд Трамп заявлял, что считает соглашение между Германией и Россией по проекту Северный поток - 2 трагедией, лишающей Германию возможности вести диалог с Россией "с позиции силы".

Перед этим Трамп назвал Германию заложницей России из-за договоренностей по газопроводу Северный поток - 2.

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