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Трамп не упомянул Украину после встречи с Путиным

Комментариев: 6
Американский лидер говорил о ситуации в Сирии, Иране, КНДР и т.д., но не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма.
Дональд Трамп не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма
Дональд Трамп не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул об Украине на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает ТСН.

Отмечено, что американский лидер говорил о ситуации в Сирии, Иране, КНДР и т.д., но не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма.

Трамп заявил, что встреча с Путиным была продуктивной, и он надеется на улучшение отношений с РФ по итогам разговора в Хельсинки.

В свою очередь Путин, как сообщалось, трижды упомянул об Украине. Впервые он рассказал, что президенты говорили о ситуации в Донбассе, и российский лидер призвал американского коллегу "настраивать" официальный Киев на выполнение Минских соглашений. Во второй раз он заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину в случае разрешения спора в Стокгольмском арбитражном суде. В третий раз - когда шла речь о признании аннексии Крыма.

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Теги: Россия-США, Украина-Россия, Украина-США, Крым, Путин, саммит, переговоры, встреча, донбасс, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Хельсинки, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Rangol    17.07.2018, 00:58
Оценка:  0
Rangol
Значит вопрос решен. Осталось только определиться с местом для депортации.
user10033    16.07.2018, 23:09
Оценка:  +4
user10033
Упомянул.
Он сказал "давайте оставим все недоразумения в прошлом".
Зорян_и_Шкиряк    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Не понятно: это хорошо или плохо, что не упомянул?
Василиса_мудрая    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +5
Василиса_мудрая
он просто как и весь мир наверно считает Украину частью России и думает что это внутренний конфликт)
Kostos    16.07.2018, 23:09
Оценка:  -6
Kostos
тока пялотки ватные так думают
Michael2811    16.07.2018, 23:08
Оценка:  +7
Michael2811
????Ф кому оно надо,чужое горе????
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