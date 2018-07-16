Трамп не упомянул Украину после встречи с Путиным

Американский лидер говорил о ситуации в Сирии, Иране, КНДР и т.д., но не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма.

Дональд Трамп не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул об Украине на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает ТСН.

Отмечено, что американский лидер говорил о ситуации в Сирии, Иране, КНДР и т.д., но не упомянул ни конфликт на Донбассе, ни аннексию Крыма.

Трамп заявил, что встреча с Путиным была продуктивной, и он надеется на улучшение отношений с РФ по итогам разговора в Хельсинки.

В свою очередь Путин, как сообщалось, трижды упомянул об Украине. Впервые он рассказал, что президенты говорили о ситуации в Донбассе, и российский лидер призвал американского коллегу "настраивать" официальный Киев на выполнение Минских соглашений. Во второй раз он заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину в случае разрешения спора в Стокгольмском арбитражном суде. В третий раз - когда шла речь о признании аннексии Крыма.

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