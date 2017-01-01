Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США ведет переговоры с Турцией о продаже системы ПРО Patriot

Комментариев: 0
Делегация правительства США на авиасалоне в Фарнборо ведет переговоры с Анкарой о продаже систем Patriot.
Американская система ПРО Patriot
Американская система ПРО Patriot

Госдепартамент США ведет переговоры с Турцией о возможной сделке по продаже системы противоракетной обороны Raytheon Co Patriot в качестве альтернативы российской системе С-400. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа в понедельник, 16 июля, сообщает Reuters.

В частности, указано, что делегация правительства США на авиасалоне в Фарнборо проводит встречи с союзниками в надежде на укрепление оборонной торговли США. По словам представителя Госдепа, Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и "пытается дать туркам понять, что мы можем сделать по Patriot".

Как известно, Вашингтон против приобретения Турцией российских систем С-400. США угрожают ввести санкции против Турции в случае, если она все же купит эти системы в РФ.

Напомним, Москва и Анкара договорились ускорить поставки ЗРК С-400 и согласовали вопрос цены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ПРО США в Европе, Россия-США, США, Турция, оружие, переговоры, ПРО США, вооружение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь