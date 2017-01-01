Трамп верит Путину, что РФ не вмешивалась в выборы

Расследование фактов российского вмешательства в президентские выборы в США отрицательно отразилось на отношениях между двумя самыми крупными ядерными державами, подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.

Он заявил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США.

"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения", - указал Трамп.

Отвечая на прямой вопрос, кому он доверяет, спецслужбам США или российскому президенту, президент США заметил, что глава Национальной разведки Дэн Коутс приходил к нему и говорил о причастности РФ.

В то же время он подчеркнул, что ФБР не получила доступа к серверу демократов, взоманному хакерами перед выборами, а также ко всем письмам Хиллари Клинтон.

"Где сервер? Я хочу знать, где сервер? И о чем свидетельствует этот сервер?" - отметил Трамп.

Он указал, что российский лидер убедил его в невмешательстве РФ в выборы.

"У меня есть (слово – ред.) президента Путина, он только что сказал, что это не Россия", - отметил президент США и добавил, что российский лидер был "чрезвычайно твердым" и убедительным в отрицании причастности РФ".

Трамп также вновь отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой в ходе избирательной кампании и заверил, что "его предвыборная кампания была чистой".

Напомним, в мае комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, подготовленного при участии ЦРУ, ФБР и АНБ, который содержит доказательства вмешательства Кремля в ход президентских выборов в США в 2016 году.

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