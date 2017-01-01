Италия согласилась впустить 450 беженцев с двух спасательных судов

После того как пять стран Европы согласились принять более половины из 450 беженцев, спасенных в Средиземном море, итальянские власти разрешили двум кораблям зайти в порт на Сицилии.

После согласия пяти стран Евросоюза принять более половины из почти 450 спасенных беженцев власти Италии разрешили двум кораблям, на которых находятся мигранты, зайти в порт на Сицилии. Об этом сообщила итальянская общественная телерадиокомпания RAI.

Итальянское судно и британский военный корабль 14 июля приняли на борт более 400 мигрантов с деревянного судна с беженцами из Ливии. Глава МВД Италии Маттео Сальвини сразу же заявил, что мигрантов необходимо отправить на Мальту, так как они были спасены неподалеку от ее берега, либо вернуть на родину.

В течение трех дней Франция, Мальта, Германия, Португалия и Испания заявили о готовности принять по 50 мигрантов. В свою очередь премьер-министр Чехии жестко раскритиковал предложение итальянской стороны.

После согласия пяти стран принять беженцев Сальвини заявил о политической победе по этому вопросу. Официальный представитель Еврокомиссии приветствовал развитие событий. Он подчеркнул справедливость требований Италии о сотрудничестве стран ЕС при решении вопроса о приеме беженцев. Вместе с тем, отметил он, подобные вопросы должны решаться не согласием в приеме в каждом отдельном случае, а на основе принципов, выработанных Евросоюзом.

Источник: Русская служба DW

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