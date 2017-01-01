Авиакатастрофа на Кубе: названа предварительная причина

Вывод о присутствии человеческого фактора был сделан на основании данных, полученных из бортовых самописцев.

Гендиректор авиакомпании Global Air Мануэль Родригес Кампо, авиалайнер которой разбился на Кубе, назвал предварительной причиной крушения неверные действия пилотов самолета.

Вывод о присутствии человеческого фактора был сделан на основании данных, полученных из бортовых самописцев, передает ZN.UA со ссылкой на информационный портал El Financiero.

Вывод также подтвердила реконструкция полета Boeing 737 на авиационном симуляторе с воспроизведением всех маневров экипажа во время полета и перед крушением.

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“Данные показали, что пилоты подняли самолет в очень крутой угол подъема и создали недостаточную подъемную силу, что стало причиной крушения воздушного судна“, - заявил Мануэль Родригес Кампо.

Также он напомнил, что авиакомпания Global Air взяла на себя обязательства перед семьями жертв крушения и выполнила их, поспособствовав установлению истинной причины катастрофы авиалайнера.

Напомним, 18 мая на Кубе после взлета из аэропорта Гаваны разбился и взорвался самолет Boeing 737. На борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. В итоге крушения погибли 112 человек.