В Мексике благодаря землетрясению обнаружили древний храм ацтеков

Сооружение, вероятно, станет самым древним храмом ацтеков среди известных на сегодняшний день.

В Мексике сильное землетрясение в прошлом год не только стало ужасной трагедией, но и принесло историческую пользу: помогло ученым обнаружить сооружение, служившее храмом для древних ацтеков. Вероятно, находка станет самым древним ацтекским храмом, известным на сегодня. Об этом сообщает Би-би-си.

Как отмечает издание, Мексике археологи обнаружили древний храм ацтеков, скрытый в пирамиде Теопанцолко. Ученым удалось найти старинный храм, изучая повреждения после прошлогоднего землетрясения.

Обнаруженный исследователями храм относится к среднему постклассическому периоду, он был построен между 1150 и 1200 годом.

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Ширина сооружения достигает 6 метров, а длина - 4 метров. Оно было создана людьми культуры Tlahuica, населявших центральную Мексику за несколько веков до и во время прибытия испанских колонизаторов.

По мнению ученых, древний храм может быть наиболее ранним среди известных на сегодня.

Ученые отмечают, что их удивило, что храм был построен под пирамидой: это была довольно распространенная практика в то время.

Напомним, 19 сентября прошлого года в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1. По последним данным, в результате катаклизма погибли более 330 человек. Большинство людей погибли в столице Мехико.

Трагедия произошла в годовщину катастрофического землетрясения 1985 года, в результате которого погибли 10 000 человек.

Ацтеки - крупнейший народ американских индейцев Мексики, пришедший в центральную часть страны с севера в 12 веке. Другая аутентичное название ацтеков - мешика. Считается, что в 1325 они начали строить свою столицу - Теночтитлан, где расположено Мехико.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи в Греции нашли древнейший отрывок Одиссеи Гомера.