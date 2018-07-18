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Ватикан разрешил Христовым невестам заниматься сексом

Комментариев: 2
Женщинам, посвятившим свою жизнь Христу, больше не обязательно хранить девственность.
Ватикан позволил невестам Христа терять девственность
Ватикан позволил невестам Христа терять девственность
depositphotos.com

Ватикан позволил невестам Христа - женщинам, посвятившим свою жизнь служению Иисусу Христу, терять девственность. Об этом гласит документ, опубликованный на официальном сайте Ватикана, пишет Эспрессо.

“Призыв дать клятву в безобидной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к символу физической невинности“, - указано в документе. 

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Теперь для того, чтобы пройти обряд посвящения в Христовы невесты, быть девственницей не обязательно. 

Новые правила могут призвать к служению религиозным убеждениям женщин, которые были в сексуальных отношениях с мужчиной, а также овдовевших женщин.

Американская ассоциация посвященных девственниц заявила, что шокирована этим нововведением и выступила категорически против. Они напомнили Ватикану, что традиция католической церкви всегда основывалась на даровании невиновности как духовной, так и физической.

Во всем мире насчитывается примерно 5 тысяч “невест Христа“ - светских женщин, которые не вступают в монашеский орден, но посвящают себя служению Христу. Во время церемонии они одеваются в белые одежды и дают обещание не выходить замуж и не вступать в половые отношения. Они обычно носят обручальные кольца как символ своей клятвы.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский молится за мир для “дорогой украинской земли“.

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Теги: Ватикан, девственность, невесты Христа, религия, секс
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Комментариев (3)
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yfntdfv    18.07.2018, 12:49
Оценка:  +1
yfntdfv
А священнослужителям содержать бордели и играть рок.
VikaGraum    18.07.2018, 12:43
Оценка:  -2
VikaGraum
А в чем смысл хранения девственности? Она необходима для понимания сути учения Христа? Нет.
Духовное (мистическое) учение постигается ментально и эмоционально. Наличие/отсутствие девственной плевы на эти процессы не влияет.
yfntdfv    18.07.2018, 12:51
Оценка:  +1
yfntdfv
Монахам тоже запрещён секс.В православных монастырях.Это дело религии,что можно и что нельзя.
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