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В Праге обвалился дом: пострадали трое украинских заробитчан

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Один из пострадавших в искусственной коме. Мужчины нелегально работали на территории Чехии и будут депортированы из страны.
В Праге обвалился дом: пострадали трое украинских заробитчан
© ceskenoviny.cz
Фото 1/10
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
  • В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
В Праге обвалился дом: пострадали трое украинских заробитчан
В Праге при обвале дома пострадали трое украинских заробитчан
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В центре Праги обвалилось здание, в котором проводилось ремонтные работы. При этом пострадали трое заробитчан из Закарпатья. Об этом сообщает Голос Карпат со ссылкой на местные СМИ. 

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Отмечается, что бригада наших соотечественников проводила ремонт в здании, но делала это нелегально. При обвале пострадали двое мужчин из Хустского района и один из Виноградова. Последний впервые поехал на заработки за границу. Именно ему из троих пострадавших пришлось тяжелее всего - мужчина госпитализирован с серьезной травмой позвоночника.

Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелым. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь (УХН), сейчас мужчина в искусственной коме. Вдобавок, всех троих нелегалов депортируют из Чехии. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла женщина, под ногами которой обрушился балкон. 

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Теги: Чехия, украинцы, нелегалы, заробитчане, обрушение, пострадавшие, травмы, кома
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