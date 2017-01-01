В Праге обвалился дом: пострадали трое украинских заробитчан

Один из пострадавших в искусственной коме. Мужчины нелегально работали на территории Чехии и будут депортированы из страны.

В центре Праги обвалилось здание, в котором проводилось ремонтные работы. При этом пострадали трое заробитчан из Закарпатья. Об этом сообщает Голос Карпат со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что бригада наших соотечественников проводила ремонт в здании, но делала это нелегально. При обвале пострадали двое мужчин из Хустского района и один из Виноградова. Последний впервые поехал на заработки за границу. Именно ему из троих пострадавших пришлось тяжелее всего - мужчина госпитализирован с серьезной травмой позвоночника.

Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелым. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь (УХН), сейчас мужчина в искусственной коме. Вдобавок, всех троих нелегалов депортируют из Чехии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла женщина, под ногами которой обрушился балкон.