США больше не являются целью России - Трамп

США больше не являются целью РФ в плане ее вмешательства во внутренние американские дела, заявил Дональд Трамп.

США больше не являются целью России, как было во время ее вмешательства во внутренние американские дела. Об этом в среду, 18 июля, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции, передает Reuters.

В частности, главе государства был задан вопрос, остаются ли США целью России, как утверждают в разведывательном сообществе. Трамп ответил: "Нет".

Напомним, днем ранее американский президент, выступая перед журналистами по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным, согласился с выводами американских спецслужб, что Россия вмешивалась в ход выборов в США в октябре 2016 года. Он добавил, что его слова во время пресс-конференции неверно поняли, и он не отрицал российского вмешательства.

Встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. На ней обсуждались ситуация в Сирии, в Украине и проблемы российско-американских отношений, в частности, вопрос о вмешательстве в выборы в США.

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