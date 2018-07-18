К санкциям ЕС по Крыму присоединились пять стран

Пять стран поддержали указанное решение Евросовета. К странам ЕС присоединились Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина.

Санкции в отношении Крыма будут действовать еще как минимум год

Пять стран поддержали решение Европейского совета о продлении санкций в отношении Крыма. Об этом следует из сообщения на сайте высшего политического органа Евросоюза.

В частности, к странам ЕС присоединились Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина.

"Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета. Европейский союз обращает внимание на принятые ими на себя обязательства и приветствует их", - говорится в сообщении Евросовета.

Совет ЕС в последний раз продлил ограничения по Крыму 18 июня 2018 года. Санкции в отношении Крыма и России из-за конфликта на востоке Украины и крымского "референдума" западные страны ввели в 2014 году.

Президент России Владимир Путин, комментируя подобную политику во время визита в Австрию 5 июня, заявил, что эти ограничения, по его мнению, "вредные для всех" и все хотят отменить их, в том числе Москва.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что 18 июля послы ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к строительству Керченского моста.

5 июля Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2019 года.

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