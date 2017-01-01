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Россия не признает санкции США против Ирана

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Москва продолжит закупать иранскую нефть после ноября, несмотря на планы американских властей препятствовать импорту этой продукции.
Нефтехимический комплекс Махшахр в Иране
Нефтехимический комплекс Махшахр в Иране
 
Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян сообщил, что Москва не признает санкций США в отношении Ирана. Об этом он заявил в интервью газете Коммерсант.
 
"Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны", - подчеркнул Джагарян, ответив таким образом на вопрос о том, продолжит ли Россия закупать иранскую нефть после ноября.
 
Посол напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках ядерного соглашения, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ.
 
По его мнению, в отношении Ирана нельзя применять язык ультиматумов и угроз, а действовать нужно методом убеждения.

Напомним Тегеран обратился в Международный суд ООН чтобы привлечь Вашингтон к ответственности за незаконное повторное введение санкций в одностороннем порядке.

Ранее стало известно, что США намерены потребовать от всех зарубежных потребителей сырой нефти прекратить импорт этой продукции из Ирана с ноября текущего года.

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Теги: Россия, нефть, США, Иран, санкции
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Источник: korrespondent.net

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