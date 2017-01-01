Греция обвинила РФ в неуважении

Негативную реакцию Афин вызвали заявления Москвы, касающиеся высылки российских дипломатов.

В МИД Греции считают неуважением заявления российского внешнеполитического ведомства о последствиях для Афин из-за высылки двух российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении греческого министерства.



"Сегодняшние заявления пресс-секретаря МИД России (Марии Захаровой) являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику", - отметили в МИД Греции.



В Афинах полагают, что именно "подобный негативный образ мышления" побудил российских дипломатов к вмешательству во внутренние дела Греции, что и привело к их высылке и запрету на въезд.

"Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.



Также греческая сторона отрицает, что высылка российских дипломатов вызвана давлением "третьей стороны".



Напомним, в ходе брифинга 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов стала результатом "игры", за которой стоят власти США.



Она также предупредила, что решение греческих властей не останется без ответа со стороны России.

Напомним, 11 июля стало известно о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. Также власти страны запретили въезд в Грецию еще двум гражданам РФ.

Причиной для такого решения стали "многочисленные и скоординированные" действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции.

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