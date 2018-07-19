Трамп подтвердил, что Россия вмешивалась в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы. Об этом он сказал в среду, 18 июля, в интервью телеканалу CBS.
"Да, потому что он (Путин) во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США). Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство – ред.)", - отметил Трамп.
Также он подтвердил, что согласен с выводами американской разведки, расследующей вмешательство России в выборы 2016 года, и подчеркнул, что во время встречи в Хельсинки указал Путину на недопустимость подобных действий.
"Я дал ему (Путину) понять, что мы этого допустить не можем, и это именно так", - сказал Трамп.
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