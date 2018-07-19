По итогам встречи Трампа и Путина в США рассматривают три предложения
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина американская сторона рассматривает три предложения. Об этом информировала пресс-служба Госдепа.
"Еще одно предложение - это создание определенного экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники", - указала Науэрт.
А третье предложение заключается в том, что представители Совета национальной безопасности США встретятся с российскими коллегами из Совета безопасности и договорятся о последующих контактах.
Напомним, Трамп и Путин провели переговоры в Хельсинки 16 июля. На саммите лидеры стран, в частности, обговорили Украину, Сирию, Северный поток-2 и вопрос вмешательства РФ в выборы в США.
Оба президента остались довольны результатами встречи.
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