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По итогам встречи Трампа и Путина в США рассматривают три предложения

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В Госдепе отметили, что предложения довольно скромные, однако являются хорошим началом для диалога с Москвой.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт
Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт
Getty Images

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина американская сторона рассматривает три предложения. Об этом информировала пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что одно из предложений касается создания рабочей группы высокого уровня, которая будет включать в себя представителей российской и американской бизнес-сфер.

"Еще одно предложение - это создание определенного экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники", - указала Науэрт.

А третье предложение заключается в том, что представители Совета национальной безопасности США встретятся с российскими коллегами из Совета безопасности и договорятся о последующих контактах.

Напомним, Трамп и Путин провели переговоры в Хельсинки 16 июля. На саммите лидеры стран, в частности, обговорили Украину, Сирию, Северный поток-2 и вопрос вмешательства РФ в выборы в США.

Оба президента остались довольны результатами встречи

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Теги: Россия-США, США, международные отношения, госдепартамент США, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    19.07.2018, 04:34
Оценка:  0
Колишній-східняк
Сподіваємося, ботоксне диво не доживе...
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