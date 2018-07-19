Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,5 млн молдавским фермерам

Комментариев: 1
РФ признали виновной в нарушении прав на собственность молдавских фермеров в Приднестровье.
Заседание Европейского суда по правам человека
Заседание Европейского суда по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсацию молдавским фермерам, которым был запрещен доступ к их земельным угодьям в Приднестровье.

Правительство РФ должно выплатить истцам в общей сложности 2,5 миллиона евро, сообщил в среду, 18 июля, директор молдавской правозащитной организации Promo-LEX Ион Маноле, который представлял в ЕСПЧ интересы пострадавших.

По его словам, ЕСПЧ признал Россию "виновной в нарушении прав на собственность 1646 фермеров и трех сельхозкомпаний, которым приднестровские власти ограничили доступ к их землям за трассой Тирасполь - Дубоссары - Рыбница". 

Согласно постановлению суда в Страсбурге, Россия должна выплатить по 1500 евро каждому фермеру и по 5000 евро - сельхозкомпаниям.

Отдельно Россия должна компенсировать материальный ущерб компаниям Agro-Tiras (на сумму 115,3 тысячи евро), Agro-SAVVA (80,5 тысячи евро) и крестьянскому хозяйству Сергей Попа (50 тысяч евро), уточнил Ион Маноле.

Данное решение вынесено на основании того, что в случаях нарушения прав человека и собственности ЕСПЧ не может призвать к ответу непризнанное сепаратистское образование и считает, что "в силу оказываемой экономической, политической и военной помощи Приднестровью именно Россия виновна в нарушении прав истцов и обязана выплачивать им компенсации".

Россию уже признавали виновной в задержании и заключении в тюрьму членов так называемой "группы Илашку", которая занималась диверсионной деятельностью во время вооруженного конфликта в Приднестровье.

Кроме того, РФ выплатила компенсации молдавским школам с обучением на латинской графике в Приднестровье за то, что местные власти препятствовали образовательному процессу.

Молдова предъявит России счет за оккупацию Приднестровья

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Приднестровье, Молдова, фермеры, компенсация, ЕСПЧ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
wnt    19.07.2018, 06:03
Оценка:  0
wnt
Только россия опять станет в позу и как всегда откажется от какой-либо ответственности, и мол "они таких решений не признают"...они ее все жизнь боятся, поэтому увиливают и крутятся, как ужи на сковородке..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь