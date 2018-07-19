ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,5 млн молдавским фермерам
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить компенсацию молдавским фермерам, которым был запрещен доступ к их земельным угодьям в Приднестровье.
Правительство РФ должно выплатить истцам в общей сложности 2,5 миллиона евро, сообщил в среду, 18 июля, директор молдавской правозащитной организации Promo-LEX Ион Маноле, который представлял в ЕСПЧ интересы пострадавших.
Согласно постановлению суда в Страсбурге, Россия должна выплатить по 1500 евро каждому фермеру и по 5000 евро - сельхозкомпаниям.
Отдельно Россия должна компенсировать материальный ущерб компаниям Agro-Tiras (на сумму 115,3 тысячи евро), Agro-SAVVA (80,5 тысячи евро) и крестьянскому хозяйству Сергей Попа (50 тысяч евро), уточнил Ион Маноле.
Данное решение вынесено на основании того, что в случаях нарушения прав человека и собственности ЕСПЧ не может призвать к ответу непризнанное сепаратистское образование и считает, что "в силу оказываемой экономической, политической и военной помощи Приднестровью именно Россия виновна в нарушении прав истцов и обязана выплачивать им компенсации".
Россию уже признавали виновной в задержании и заключении в тюрьму членов так называемой "группы Илашку", которая занималась диверсионной деятельностью во время вооруженного конфликта в Приднестровье.
Кроме того, РФ выплатила компенсации молдавским школам с обучением на латинской графике в Приднестровье за то, что местные власти препятствовали образовательному процессу.
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Источник: Русская служба DW
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