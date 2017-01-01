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Трамп пошутил о разведке США во время брифинга

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В овальном кабинете пропал свет, когда американский лидер упомянул разведслужбы. При этом президент не растерялся и связал эти события.
 
Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме погас свет.

Видео инцидента опубликовало ABC News.

"Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки", - заявил президент США, после чего в овальном кабинете погас свет.

"Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок", - отметил Трамп. Высказывание президента рассмешило присутствующих.

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Теги: США, Белый Дом, видео, Трамп, Дональд Трамп, разведка
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Источник: korrespondent.net

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