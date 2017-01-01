Трамп пошутил о разведке США во время брифинга
В овальном кабинете пропал свет, когда американский лидер упомянул разведслужбы. При этом президент не растерялся и связал эти события.
Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме погас свет.
Видео инцидента опубликовало ABC News.
"Я полностью поддерживаю и с доверием отношусь к американским агентствам разведки", - заявил президент США, после чего в овальном кабинете погас свет.
"Упс, они только что выключили свет. Это, видимо, разведывательные службы. Это было странно, но все ок", - отметил Трамп. Высказывание президента рассмешило присутствующих.
WATCH: Lights in White House go out as Pres. Trump says he has "full faith and support for America's intelligence agencies."— ABC News (@ABC) 17 июля 2018 г.
"Oops, they just turned off the light. That must be the intelligence agencies." https://t.co/1CmKWam03G pic.twitter.com/w2aGMnjpxS
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент