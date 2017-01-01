В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,8 находился глубоко под землей – на глубине 180 километров.

На территории Афганистана в четверг в 8:51 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана 19 июля.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 10,8 находился в 890 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра 36.97 градуса северной широты, 70.34 градуса восточной долготы. Глубина – 180 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают сейсмологи.

Напомним, в ночь на 18 июня в префектуре Осака на западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Позднее эксперты повысили магнитуду до 6,1. Подземные толчки ощущались также в городах Киото и Нара. Тогда погибли пять человек, еще 379 пострадали.

Также землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у архипелага Кермадек в Новой Зеландии.

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