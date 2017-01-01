В Таиланде разбился вертолет, есть жертвы

Среди погибших оказались два пилота и два журналиста, которые собирались подготовить материал о наводнении в стране.

В среду, 18 июля, на северо-востоке Таиланда в результате крушения частного вертолета погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал TNN24.

Отмечается, что вертолет упал на рисовое поле в провинции Кхон Каен, после чего загорелся.

Среди погибших оказались два пилота и два местных журналиста, которые собирались подготовить материал о наводнении в стране.

О причинах крушения пока не сообщается. Но известно, что полет происходил в условиях плохой видимости. Полиция начала расследование.

Ранее на этой неделе пять человек погибли при крушении военного вертолета на юго-востоке Южной Кореи. Одному человеку удалось выжить в этой катастрофе.

А накануне в Индии разбился истребитель МиГ-21. Пилот погиб.

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