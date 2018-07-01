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Госдеп США озвучил итоги встречи Трампа и Путина

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По итогам переговоров в Хельсинки Госдепартамент рассматривает три предложения сотрудничества.
Трамп и Путин договорились о некотором сотрудничестве
Трамп и Путин договорились о некотором сотрудничестве

Госдепартамент США рассматривает три предложения по итогам встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, говорится на сайте департамента.

Так, по словам Нойерт, первое предложение заключается в создании рабочей группы высокого уровня, в которую должны выйти бизнесмены из обеих стран.

Вторым пунктом будет появление экспертного совета из политологов, действующих и бывших дипломатов и экс-военных.

Кроме того, предлагается проводить встречи Совета национальной безопасности США и Совета безопасности России.

Нойерт также отметила, что все эти предложения достаточно "скромные", однако назвала их хорошим началом.

Напомним, президенты России и США встретились в Хельсинки 16 июля. 

Высказывания американского лидера вызвали негативную реакцию в США. Корреспондент.net разбирался в подробностях назревающего скандала.

 

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Теги: Россия, США, Путин, Дональд Трамп, госдепартамент США
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Источник: korrespondent.net

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