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В Британии установили отравивших Скрипалей – СМИ

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Следователи перепроверили полученную информацию по записям имен людей, которые въезжали в Великобританию.
Эксперты на месте отравления Скрипалей
Эксперты на месте отравления Скрипалей

Правоохранительные органы Великобритании установили конкретных людей, виновных в отравлении Новичком бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает газета The Sun в четверг, 19 июля.

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“Следователи считают, что они установили подозреваемых в применении Новичка. Они перепроверили это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время“, – цитирует издание источника, знакомого с ситуацией.

Он подчеркнул: “Безусловно, они русские“.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь отравились в Солсбери 4 марта текущего года. Они выжили и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

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Теги: Россия, Британия, Отравления, Русские, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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