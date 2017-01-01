В Британии установили отравивших Скрипалей – СМИ
Следователи перепроверили полученную информацию по записям имен людей, которые въезжали в Великобританию.
Правоохранительные органы Великобритании установили конкретных людей, виновных в отравлении Новичком бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Об этом сообщает газета The Sun в четверг, 19 июля.
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“Следователи считают, что они установили подозреваемых в применении Новичка. Они перепроверили это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время“, – цитирует издание источника, знакомого с ситуацией.
Он подчеркнул: “Безусловно, они русские“.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь отравились в Солсбери 4 марта текущего года. Они выжили и начали поправляться.
Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.
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