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Пастор-сатанист признался в ритуальных убийствах сотен детей

Комментариев: 1
Неизвестный пастор в маске в интервью телеканалу заявил, что с детства был слугой дьявола.
Ганский пастор утверждает, что принес в жертву 675 человек
Ганский пастор утверждает, что принес в жертву 675 человек

В Гане пастор во время выступления по телевидению заявил, что с рождения был слугой дьявола и за двадцать лет принес в жертву несколько сотен человек, пишет The Daily Mail.

Во время интервью пастор в маске рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами. Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.

Из рассказа пастора, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.

По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.

Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, как в США две женщины, хотели изгнать из пятилетней девочки дьявола и с этой целью они ее связали и подожгли. 

 

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Теги: дети, убийства, сатана, пастор, ритуалы, Гана
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
oOoAoOo    19.07.2018, 11:52
Оценка:  0
oOoAoOo
Постановочная чушь. Настоящие сатанисты не убивают детей, а наоборот дают им возможность жить и мучатся на грешной Земле поддерживая этот процесс до бесконечности. Вечные муки и страдания, вот что происходит в реальности.
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