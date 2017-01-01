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В США вертолет "сдул" палатку с солдатами: 22 пострадавших

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Под действием потока воздуха от ротора вертолета UH-60 Blackhawk произошло обрушение шатра.
Инцидент произошел на базе Fort Hunter Ligget
Инцидент произошел на базе Fort Hunter Ligget
pcsing.com

В американском штате Калифорния на военной базе Fort Hunter Ligget обрушилась палатка, в результате чего пострадали 22 солдата. Об этом сообщается на странице военной базы в Twitter.

Отмечается, что причиной инцидента стал вертолет UH-60 Blackhawk. Под действием потока воздуха от его ротора произошло обрушение шатра.

Инцидент произошел накануне вечером в ходе учений.

По информации военных, большинство пострадавших отделались незначительными травмами. Им оказали медицинскую помощь на территории базы. В госпитали доставили четверых военнослужащих.

Напомним, в сентябре прошлого года 15 американских солдат получили ранения после взрыва на тренировочном полигоне на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

А в феврале нынешнего года 11 военных пострадали после вскрытия подозрительного письма на базе в округе Арлингтон под Вашингтоном.

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Теги: США, Калифорния, вертолет, военные, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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