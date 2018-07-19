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Минобороны России показало новейшие вооружения

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Военные опубликовали видео с ракетными комплексами Кинжал, Сармат и Авангард, морскими системами Посейдон, крылатую ракету Буревестник и лазерный комплекс Пересвет.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса начали серийное производство комплекса гиперзвуковых боевых блоков Авангард. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что полет Авангарда проходит в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. Максимальная скорость, развиваемая крылатым блоком, в 20 раз превышает скорость звука.

"В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса Авангард и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение", - отметил замком РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

Также Министерство обороны России опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты Авангард.

На видео сняты установка ракеты на стартовую площадку и ее пуск из шахты. Это первые "живые" кадры применения Авангарда. Далее в анимационной части ролика показаны отделение боевого блока от ракеты-носителя и маневрирование при приближении к цели.

Ранее в России заявили, что это самое мощное оружие в мире. Более того, все ныне существующие системы ПРО в борьбе с этим оружием бесполезны.

Также Минобороны РФ опубликовало видео с ракетными комплексами Кинжал и Сармат, с морскими системами Посейдон, крылатую ракету Буревестник и лазерный комплекс Пересвет.

Ранее Россия провела успешные испытания системы ПВО нового поколения С-500. Ракетная система нового поколения якобы способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники и самые современные самолеты, такие как F-22 и F-35.

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, Минобороны, видео, ракеты, оружие, лазер, ракетные комплексы, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    19.07.2018, 14:11
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это бы всё, да в мирных целях. А то, говорят, есть там еще места, где не то, что газа, электричества нету.
Shurat44    19.07.2018, 14:05
Оценка:  +2
Shurat44
Ого!!! Россия это сила,нам надо дружить и преклонить колено перед великой страной.
Shurat44    19.07.2018, 14:06
Оценка:  +1
Shurat44
тут два выбора или преклонить колено перед россией или стать раком и на колени ртом для работы перед США и ЕС.
Goga19041984    19.07.2018, 14:11
Оценка:  -2
Goga19041984
ты прав, тоже так думаю.
Колишній-східняк    19.07.2018, 14:12
Оценка:  0
Колишній-східняк
стать раком?
Doriаn_    19.07.2018, 14:17
Оценка:  0
Doriаn_
Вам на вашей москве сам Бог велел дружить с россией. А то жрать будет нечего в этом городе-паразите.
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