РФ призвала назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипаля

Российская дипмиссия неоднократно просила британский МИД подтвердить различные версии отравления Скрипалей, но не получала ответа.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко призвал британские спецслужбы назвать имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает РИА Новости.

"Я хочу услышать от Скотленд-Ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне", - заявил посол.

По его словам, российская дипломатическая миссия неоднократно просила британский МИД подтвердить различные версии отравления Скрипалей, но не получала ответа.

Ранее источники британских СМИ сообщили, что полиция Соединенного Королевства с помощью системы видеонаблюдения идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей. По версии следствия, их отравили граждане России.

Накануне источник газеты Daily Mail сообщал, что Скрипалей атаковала группа из шести человек во главе с сотрудницей военной разведки РФ. Официального подтверждения этих данных пока не последовало.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта. По данным британских властей, для нападения на россиян использовалось нервно-паралитическое вещество Новичок. В Лондоне возложили ответственность за атаку на Москву, в Кремле отрицают все обвинения. Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля, Сергей Скрипаль вышел из госпиталя в середине мая.

Ранее в четверг сообщалось, что в Британии установили отравивших Скрипалей.

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